Seit Mai verzeichnet die Polizei sechs neue Fälle. Die Serie war im Herbst abgerissen. Nun will die Polizei mehr zivile Kräfte einsetzen.

Düsseldorf. Seit Anfang Mai ist die Ermittlungskommission „EK Band“ wieder im Einsatz, weil sich die Fälle von Halskettenraub in Düsseldorf häufen. Am Dienstag kamen zwei neue hinzu. In Benrath ging der Täter dabei so brutal vor, dass sein 66-jähriges Opfer nach dem Überfall im Krankenhaus behandelt werden.

Busfahrer beobachtete den brutalen Überfall in Benrath

Gegen 13.15 Uhr hatte die Frau im Haltestellenhäuschen an der Hildener Straße/Ecke Heubesstraße auf den Bus gewartet. Der Täter näherte sich von hinten, riss die Frau zu Boden und die Halskette vom Hals. Dann flüchtete der Mann in Richtung Hildener Straße. Das Opfer wurde ins Krankenhaus gebracht und ambulant behandelt.

Ein Busfahrer, der etwa 40 Meter entfernt in seinem Bus wartete und die Szene beobachtete, alarmierte die Polizei und gab eine Täterbeschreibung ab. „Ich bin immer noch geschockt von der Brutalität dieses Überfalls“, schrieb der Fahrer später auf Facebook und wendet sich mit einer Bitte an alle Frauen: „Verzichtet bitte erstmal darauf, im normalen Alltag teure Halsketten zu tragen. Gerade dann wenn ihr alleine unterwegs seid.“ Eine Bitte, die im Netzwerk kontrovers diskutiert wird.

Wenige Stunden zuvor, gegen 9.30 Uhr, war am Dienstag eine 63-jährige Frau in Lichtenbroich „Am Schorn“ von einem Mann angegriffen worden. Der Täter näherte sich der Frau von hinten und riss ihr die Halskette vom Hals.

Seit Anfang Mai verzeichnet die Polizei sechs neue Fälle von Halskettenraub – seit Beginn der warmen Jahreszeit, in der Frauen ihren Schmuck wieder sichtbar am Hals tragen. Aber warum haben es die Diebe gerade auf Halsketten abgesehen?

Der Wert der gestohlenen Ketten wird auf 20 bis 300 Euro geschätzt

Benrath

Lichtenbroich Der Täter, der die 66-jährige Frau an der Hildener Straße angegriffen hat, ist 20 bis 25 Jahre alt, circa 1,70 bis 1,80 Meter groß und schlank. Er hat kurze schwarze Haare, einen Vollbart und trug eine lange schwarze Hose sowie ein schwarzes Shirt. Der Täter in Lichtenbroich, Am Schorn, ist 27 bis 30 Jahren alt, etwa 1,70 Meter groß, von normaler bis kräftiger Statur, mit einer auffällig großen Nase und einem Bart. Er trug er ein weißes T-Shirt und eine Kappe. Hinweise an Telefon 8700.

Eine Düsseldorfer Juwelierin erklärt, dass Täter anhand der Optik der Kette zwar nicht auf deren Wert schließen können, sie aber wohl davon ausgehen, dass ältere Damen echten Schmuck tragen. Die Juwelierin schätzt den Wert der gestohlenen Schmuckstücke auf etwa 20 bis maximal 300 Euro bei der höchsten Goldlegierung (750). Dicke, wertvollere Colliers seien nicht so einfach vom Hals zu reißen. Und sie stellt fest: „Der Verkauf geht ja über Hehler, dafür bekommen die Täter bestimmt so gut wie nichts.“

2016 hatte die Polizei die „EK Band“ ins Leben gerufen, weil es zwischen April und Oktober zu insgesamt 36 Raubfällen auf offener Straße, aber auch in Wohnungen, gekommen war. Aufgeklärt wurde - trotz der Fahndung mit Phantombildern, akribischer Tatortarbeit und massiver verdeckter Präsenz in den betroffenen Stadtteilen – kein Fall. Nun arbeitet die „EK Band“ wieder auf Hochtouren: „Wir gleichen die Fälle ab, suchen nach Parallelen und schicken, wenn sich ein Deliktbrennpunkt abzeichnet, verstärkt Zivilkräfte auf die Straße“, sagt Polizeisprecher Andre Hartwich.

Von dem Ratschlag, Halsketten gar nicht mehr öffentlich zu tragen, will sich die Polizei indes distanzieren. „Das ist zu absolut. Dennoch sollte sich jeder mit solchen Überfällen gedanklich auseinandersetzen und für sich entscheiden, ob er Wertgegenstände, dazu zählen auch Bargeld und Handy, wirklich bei sich tragen muss.“

