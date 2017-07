Düsseldorf. Ein verletzter Halsbandsittich kauerte und hüpfte am Mittwochmorgen zwischen den parkenden Autos auf der Höhenstraße in Oberbilk. Eine besorgte Anwohnerin meldete den verletzten Papagei bei der Feuerwehr. Als die Tierretter der Feuerwehr dort ankamen, erhärtete sich der Verdacht, dass der kleine Papagei stark verletzt war. Er konnte nicht mehr fliegen.

Zwei Feuerwehrbeamte fingen den Vogel vorsichtig ein und lagerten ihn behutsam in einer Tiertransportbox. Dann brachten sie ihn zu einer nah gelegenen Tierklinik, in der er tierärztlich versorgt wurde. Die Verletzungen des Tieres waren so schwer, dass er dort eingeschläfert werden musste.

Ein Feuerwehrmann hält den Halsbandsittich

Seit den 1980er Jahren leben die Halsbandsittiche in Düsseldorf. Ursprünglich stammen die bunten Vögel aus Indien, wurden in Deutschland gehalten und sind irgendwann entflogen. Zu Hunderten lebten sie in Grünanlagen am Rhein entlang verteilt, bis sie schließlich in Köln und dann in Düsseldorf ihre Nistplätze einrichteten. jh