Offiziell heißen sie Überwachungskameras und sollen der Polizei helfen, die Problembereiche in der Altstadt besser unter Kontrolle zu halten. Der Einsatz am Burgplatz in der Halloween-Nacht hat aber auch gezeigt, dass die Kameras eine weitere Nebenwirkung haben. Wenn Beamte so schnell vor Ort sind, dass eine Messerstecherei beendet ist, bevor ein Mensch schwer verletzt wird, schützt das die Opfer. Das kann nicht schlecht sein.

