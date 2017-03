19-jähriges Opfer war dabei auch noch gefilmt worden.

Düsseldorf. Zum Schäferstündchen hatten sich eine 19-Jährige und ein Umzugshelfer in einer Wohnung an der Dorotheenstraße verabredet. Die junge Frau hatte aber von vornherein darauf bestanden, dass ein Kondom verwendet wird. Doch der 30-Jährige überlegte sich das plötzlich anders und ließ auch nicht von der 19-Jährigen ab, als sie ihn aufforderte, damit aufzuhören. Das brachte den Möbelpacker wegen Vergewaltigung auf die Anklagebank des Amtsgerichtes.

In einer Diskothek hatten sich die beiden einige Wochen zuvor kennen gelernt. Da der 30-Jährige noch eine andere Beziehung hat, verabredete sich das Paar in der Wohnung eines Bekannten. Vorher wurde am Kiosk noch eine Packung Kondome gekauft.

Zunächst lief der Abend auch harmonisch ab. Doch dann kam es gegen den Willen der jungen Frau zu ungeschütztem Sex. Außerdem machte der Freund, der eigentlich in der Küche bleiben sollte, davon noch Aufnahmen mit seinem Handy.

Der Angeklagte behauptete, die 19-Jährige sei schließlich damit einverstanden gewesen. Doch das Opfer, das unter Ausschluss der Öffentlichkeit aussagte, machte noch einmal deutlich, dass es eine klare Ansage gab, was die Verwendung von Kondomen betraf. Darum verurteilt das Gericht den Umzugshelfer auch wegen Vergewaltigung – zu 18 Monaten Haft ohne Bewährung.