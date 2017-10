Festakt in der Aula. Vorbereitungen für neue Dreifachsporthalle und Erweiterungsbau laufen.

Das Städtische Gymnasium Koblenzer Straße in Urdenbach hat am Samstag, 30. September, sein 50-jähriges Bestehen gefeiert.

Oberbürgermeister Thomas Geisel besuchte den Festakt in der Aula und gratulierte zum Jubiläum. „Ich danke allen, die dieses Gymnasium zu einem besonderen Ort von Bildung und Gemeinschaft machen“, sagte OB Geisel in seinem Grußwort und verwies darauf, dass „das Gymnasium mit einem Erweiterungsbau fit für die Zukunft gemacht und so die Fünfzügigkeit gesichert wird“.

Die Vorbereitungen für die geplanten Bauarbeiten am Erweiterungsbau und den Neubau der Dreifachsporthalle sind derzeit in vollem Gange. Noch in diesem Jahr soll Baubeginn sein. Einige vorbereitende Maßnahmen konnten jedoch bereits abgeschlossen werden. Im Neubau werden Fachräume auf neuestem Stand für alle Naturwissenschaften entstehen. Außerdem kommen neue Klassenräume hinzu.

Kosten für Bauprojekt liegen bei 16 Millionen Euro

Die neue Dreifachsporthalle wird neben dem Schulbetrieb auch für den offenen Ganztag zur Verfügung stehen, bei dem es bereits eine enge Kooperation mit dem Garather SV gibt. Sie wird außerdem mitgenutzt werden von der Theodor-Litt-Realschule und dem Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium. „So profitieren viele von einer durchdachten, umfassenden Maßnahme“, betonte OB Thomas Geisel. Die Kosten für das Bauprojekt am Gymnasium Koblenzer Straße liegen bei insgesamt 16 Millionen Euro.

Realisiert werden die Bauarbeiten von der städtischen Schul- und Hochbaufirma IPM (Immobilien Projekt Management Düsseldorf GmbH).