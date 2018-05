Vor den Kassen bildeten sich schon erste Schlangen. Die Bäder sind auch in den nächsten Tagen lange geöffnet.

Im Rheinbad, dem Freibad Benrath, an den Stränden des Unterbacher Sees und im Kaiserswerther „Flossen weg“ waren am Wochenende mehrere Tausend Besucher zu Gast. Das ergab eine Umfrage unserer Redaktion bei den Bädern. Danach waren zum Beispiel 2370 Gäste (alleine am Sonntag 1600) in Kaiserswerth sowie rund 1500 in Benrath.

„Flossen weg“ und der Unterbacher See waren schon zuvor in die Saison 2018 gestartet, die beiden Häuser der Bädergesellschaft folgten am Samstag. Die Stadttochter öffnet witterungsbedingt, um ihr Personal effizient einzusetzen. Der Grundsatz sieht vor, bei schönem Wetter lange für die Badegäste da zu sein und bei schlechtem Wetter die Frühschwimmer-Öffnungszeiten anzubieten (wochentags 7/8 bis 11, am Wochenende 9 bis 12 Uhr). Heute und morgen wird das Rheinbad laut Drei-Tages-Prognose auf der Internetsetseite der Bädergesellschaft von 8 bis 20 Uhr geöffnet sein, das Bad in Benrath von 7 bis 20 Uhr.

Der Unterbacher See meldete am Sonntag bei bis zu 26 Grad Außentemperatur immerhin 17,8 Grad fürs Wasser. Erfahrungen mit dieser Frische können Schwimmer täglich von 11 bis 19 Uhr (witterungsbedingte Kürzungen der Öffnungszeiten sind auch dort möglich). Das „Flossen weg“ steht für Nichtmitglieder wochentags von 12 bis 19.45 Uhr, am Wochenende schon ab 10 Uhr bereit. che