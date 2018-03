RTL-Moderator Günther Jauch hat am Donnerstag zwei eigene Weine in Düsseldorf vorgestellt. Der Rot- und der Weißwein werden demnächst bei Aldi zu kaufen sein.

Düsseldorf. Aldi erweitert sein Wein-Sortiment um einen Rot- und einen Weißwein von Wer-wird-Millionär-Moderator Günther Jauch. Ab dem 19. März werden die Weine in das Standartsortiment der Filialen aufgenommen, teilte der Discounter in einer Pressemitteilung mit.

"Gemeinsam mit meinem Kellermeister Andreas Barth haben wir zwei exklusive Weine für ein ganz besonderes Geschmackserlebnis entwickelt“, wird Jauch in einer Pressemitteilung des Unternehmens zitiert. „Unser Anspruch war es, sanfte Weine mit einem niedrigen Alkoholgehalt zu kreieren, die trotz der Leichtigkeit eine intensive Frucht aufweisen und harmonisch schmecken.“

Liebhaber können beide Weine vor dem Verkaufsstart am 19. März exklusiv im temporären Wein-Store „Meine Weinwelt“ probieren, der bereits zum zweiten Mal mitten am Schadowplatz in Düsseldorf steht. Parallel zur internationalen Fachmesse „ProWein“ können interessierte Besucher vom 16. bis 20. März täglich von 11 bis 20 Uhr eine Auswahl der ALDI Weine verkosten, so das Unternehmen.

Günther Jauch ist schön länger Besitzer eines eigenen Weinguts. Vor einigen Jahren erwarb er das alte Familiengut von Othegraven (Rheinland-Pfalz) und keltert dort seitdem Wein. red