Der Test läuft ab dem neuen Schuljahr, um die Verkehrsprobleme an der Fliednerstraße zu lösen.

Düsseldorf. Zum Beginn des neuen Schuljahres errichtet das Amt für Verkehrsmanagement der Landeshauptstadt Düsseldorf in Zusammenarbeit mit der Bezirksvertretung 5 (Stockum, Lohausen, Kaiserswerth, Wittlaer, Kalkum, Angermund) eine Hol- und Bringzone am Kaiserswerther Markt vor den Hausnummern 38-40. Eltern können ihre Schulkinder dann sicher zur Gemeinschaftsgrundschule auf der Fliednerstraße bringen und abholen, ohne den Verkehr zu behindern.

Bisher sorgen die sogenannten „Elterntaxis“ vor der Gemeinschaftsgrundschule in Kaiserswerth, Fliednerstraße 32, für Verkehrsbehinderungen. Diese wiederum führten zu gefährlichen Situationen für die Schüler. Mit der neuen Hol- und Bringzone erreichen die Kinder vom Kaiserswerther Markt aus, über die angrenzende Treppe, unmittelbar die Straße „Auf dem Hohen Wall“, die autofrei bis zur Grundschule führt.

Die Bezirksvertretung 5 und das Amt für Verkehrsmanagement beschäftigen sich schon längere Zeit mit den morgendlichen Verkehrsproblemen vor der Grundschule Kaiserswerth. Die Schule liegt in einer verkehrsberuhigten Zone im historischen Stadtteilzentrum von Kaiserswerth. Nach mehreren Ortsterminen wurde im April diesen Jahres der Beschluss zur Einrichtung einer Hol- und Bringzone am Kaiserswerther Markt in der zuständigen Bezirksvertretung gefasst.

So wird nun die Zone zum Schuljahresbeginn 2017/2018 probeweise eingerichtet. Die Beschilderung erfolgt mittels zeitlich begrenztem eingeschränkten Halteverbot von 7.45 bis 8.15 Uhr. Dazu wurde vom Amt für Verkehrsmanagement ein neues Zusatzsschild mit dem Verkehrssicherheitsmaskottchen des Amtes, dem Löwen „Lookie“, kreiert, um die Bedeutung dieser „Lieferzone“ besonders hervorzuheben.

Die Schule unterstützt die Aktion und wird in dieser Woche alle Eltern über einen Elternbrief auf das neue Angebot hinweisen und informieren. Die Mitarbeiter des Ordnungsamts werden in den ersten Wochen vermehrt Präsenz zeigen und ein besonderes Augenmerk auf das Schulumfeld inklusive der neuen Hol- und Bringzone haben.

Das Amt für Verkehrsmanagement wird das Projekt auswerten und Überlegungen für eine dauerhafte Einrichtung und gegebenenfalls für eine Übertragung auf andere Grundschulen in Düsseldorf treffen.