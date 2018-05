Grünes Licht für „Wim-Wenders-Gymnasium“

„Wim-Wenders-Gymnasium an der Schmiedestraße“: Diesen offiziellen Namen soll das 2017 neu gegründete Gymnasium in Oberbilk wie bereits berichtet bekommen. Gestern hat mit der Schulkonferenz aus Lehrer- und Elternvertretern das maßgebliche Gremium diesen Vorschlag einstimmig gebilligt. Das bestätigte Philipp Seifert, der Vorsitzende der Schulpflegschaft des Gymnasiums auf WZ-Anfrage. Das letzte Wort hat nun der städtische Schlulausschuss, der der Namensgebung aber mit Sicherheit zustimmt. OB Thomas Geisel ist froh und sagt: „Herr Wenders, gebürtiger Düsseldorfer und Schüler des Benrather Schlossgymnasium, ist ein Regisseur von Weltrang und ein würdiger Namensgeber.“ A.S.