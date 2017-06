Düsseldorfer entwickeln To-go-Becher, die bis zu 400 Mal wiederverwendet werden können. Pfandsystem ist im Aufbau.

Düsseldorf. Als er mit seinen Kindern auf dem Spielplatz war, kam Sven Hennebach die zündende Idee. „Ich habe zum Papierkorb geschaut und der quoll über vor lauter Pappbechern“, sagt der 35-Jährige. Solche Müllberge seien ihm schon länger aufgefallen: „Ich dachte mir, es muss doch eine nachhaltige Alternative dazu geben.“ Die aber gab es bis dato noch nicht, zumindest nicht in Düsseldorf.

Lange her ist das alles noch nicht. Vor einem halben Jahr hat er damit begonnen, zusammen mit Freund Franziskus von Boeselager nach Alternativen zum gängigen nicht recycelbareren Pappbecher mit Kunststoffschicht zu suchen. Und stieß auf ein Projekt der Stadt Freiburg, die wiederverwendbare Becher an Lokale verteilt. Den Becher bestellte er. „Wir sind von Café zu Café gezogen, haben das Konzept vorgestellt und nach Nachahmern gesucht“, sagt Hennebach. Interesse sei bei den Betreibern zwar vorhanden gewesen, der Becher an sich habe den meisten aber nicht gefallen – er passte nicht in die Automaten der Cafés.

Ein Unternehmen in Solingen produziert die Umweltbecher

Mit einem befreundeten Industriedesigner entwickelten die beiden Jungunternehmer daraufhin einen eigenen Becher. Der fand Gefallen bei den Geschäftsleuten, Hennebach und sein Kollege ließen die ersten Prototypen produzieren. „Wir haben eine Manufaktur in Solingen gefunden, die auf die Herstellung solcher Produkte spezialisiert ist“, sagt er.

Die Entwicklung des Bechers sei komplizierter gewesen als gedacht: „Wir mussten auf so vieles achten – er muss stapelbar sein, sich dabei nicht verkanten und darf auch keine Ecken und Kanten haben, die die Reinigung erschweren.“

Denn die Reinigung der Becher steht im Mittelpunkt des Konzeptes, das ähnlich funktioniert wie das Pfandsystem für Flaschen. In mittlerweile 35 Düsseldorfer Lokalen gibt es den nachhaltigen Kaffeebecher. Für einen Euro Pfand können Kunden sich den ausleihen und mit ins Büro, in die Bahn oder auch nach Hause nehmen. Zurückgegeben werden kann der Becher dann in jedem der 35 Betriebe, das Pfand gibt es zurück. „Die Cafés und Restaurants spülen den Becher und können ihn dann bis zu 400 Mal wiederverwenden“, erklärt Sven Hennebach.

Lokale Der aktuell noch ockerfarbene Becher ist in zwei Größen erhältlich (0,2 und 0,3 Liter) und kostet einen Euro Pfand. Die Kaffeebecher können in allen 35 teilnehmenden Lokalen zurückgegeben werden, egal ob man dort auch etwas bestellt oder nicht. Das System funktioniert wie der Pfandautomat im Supermarkt. In Düsseldorf nehmen aktuell 35 Cafés, Restaurants und Bäckereien an dem Projekt teil, zudem Betriebe in Wuppertal und Dortmund. Alle Partner sind im Internet aufgelistet. cupforcup.de

So soll viel Müll vermieden werden – denn stündlich werden in Deutschland laut Deutscher Umwelthilfe (DUH) rund 320 000 Pappbecher weggeworfen, aufs Jahr gerechnet macht das fast drei Milliarden insgesamt und 60 Becher pro Kopf. Und auch die Betriebe sparen mit dem neuen Konzept: „Ein Pappbecher kostet mich um die sechs Cent, das Geld muss ich bald hoffentlich nicht mehr ausgeben“, sagt Ivanova Dimi, Betreiberin des Lokals „Covent Garden“ am Florapark in Bilk. Sie ist eine der ersten Betriebe in Düsseldorf, die in das Projekt der beiden jungen Start-up-Unternehmer, deren Firma mittlerweile den Titel „CupforCup“ trägt, eingestiegen ist.