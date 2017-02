Eine Idee: Wohnheime über Uni-Parkplätzen. Stadt will Vorschlag überprüfen.

Düsseldorf. Wohnungen sind ein knappes Gut in der Stadt, vor allem im unteren und mittleren Preissegment. Und auch Bauland ist rar gesät. Die Grünen schlagen deshalb vor, neue Wege bei der Gewinnung von zusätzlichem Wohnraum zu gehen. So fragten sie am Mittwoch im Planungsausschuss, ob es etwa möglich sei, Parkplätze zu überbauen. „Zum Beispiel an der Uni mit Wohnheimen“, sagte Fraktionschef Norbert Czerwinski.

Auch Parkplätze und eingeschossige Gebäude von Supermärkten in Hinterhöfen wie etwa an der Bilker Allee (Rewe) sowie der Planetenstraße (Aldi) hätten aus seiner Sicht Potenzial.

Fachdezernentin Cornelia Zuschke will die Anregungen nun aufnehmen und konkret prüfen, wo solche Ansätze auf welche Weise umsetzbar wären.

Auch die anderen Parteien zeigten sich nicht abgeneigt. „Das ist vorstellbar“, sagt etwa Angelika Penack-Bielor (CDU). Eher skeptisch gab sich Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP). Vor allem müssten qualitative Standards bei der Architektur eingehalten werden. „Wachstum ist in Düsseldorf nicht unendlich möglich.“ Und sie betonte die notwendige Kooperation mit den Nachbarstädten. ale