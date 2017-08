Rat soll in nächster Sitzung über Standort entscheiden.

Düsseldorf. Über den verschobenen Antrag der Grünen-Ratsfraktion zu dem Standort für ein neues Monkey’s Island soll der Rat nun in seiner nächsten Sitzung am 21. September entscheiden. Und über die Ferien hat sich dabei noch etwas getan: Die umweltpolitische Sprecherin der Grünen, Iris Bellstedt, spricht sich ausdrücklich für den Standort auf der Landtags-Mole aus. Gemeinsam mit Gastronomen habe man in der Sommerpause diesen Platz für den Besseren befunden. Die am lautesten gehandelte Alternative war der Paradiesstrand, ebenfalls in Hafen-Nähe, am Ende der Fußgängerbrücke gewesen.

„Ich denke, das ist der geeignete Standort. Düsseldorf hat diesen Strand verdient“, sagt Bellstedt. Angesprochen auf das Stück Park, das dem Projekt weichen müsste, sagt sie: „Ich habe lange in der Gegend gewohnt. Dass dort viele Menschen auf der Wiese liegen, konnte ich nicht beobachten.“ Außerdem verschwinde der Park ja nicht, er werde lediglich verschönert. „Einen Ballermann wollen wir da nicht errichten.“ Darüber hinaus könnte ein Teil der vakanten Parkplatzfläche am Rheinturm, dessen Bebauung mit Hochhäusern kürzlich ausgeschlossen wurde, ebenfalls für das Projekt genutzt werden.

Einigt sich der Rat im September, beginnt die Verwaltung zunächst mit der Prüfung des Projekts. Die Ratsfraktion von SPD und FDP wollen den Antrag unterstützen. Geplant ist ein Stadtstrand mit Gastronomie nach dem Vorbild des früheren Monkey’s Island da, wo heute das Hyatt-Hotel steht.