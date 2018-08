Die Düsseldorfer Grünen kritisieren Luftreinhalteplan – und fordern die blaue Plakette.

Düsseldorf. Landes- und Stadtregierung unter OB Geisel sowie Wirtschaftsverbände wie Handwerks- oder Industrie- und Handelskammer hatten sich schon im Vorfeld stets klar gegen Fahrverbote für Dieselautos ausgesprochen – entsprechend zufrieden können sie mit dem am Montag von der Bezirksregierung vorgelegten „Luftreinhalteplan“ sein. Für die Kritiker ist das 200-Seiten-Konvolut dagegen das Papier nicht wert, auf dem es steht.

Von „einer einzigen Enttäuschung“ sprechen die Düsseldorfer Grünen. Fraktionschef Norbert Czerwinski ärgert vor allem, dass der Plan „keine wirklich neue Maßnahme beinhaltet“, stattdessen würden sogar schon die erst 2030 fahrenden RRX-Züge als angebliche Schadstoffentlaster ins Feld geführt. Zudem trickse die Bezirksregierung bei Zahlen und Werten mittlerweile im Stile der Autoindustrie: „Bei der Berechnung der Schadstoff-Belastung werden die Werte der Autohersteller übernommen, nicht die realen von der Straße“, schimpft Czerwinski, „bei der angeblichen Entlastung durch die Maßnahmen im Luftreinhalteplan werden dann aber die realen Zahlen zugrunde gelegt.“

Am 30. August werden sich im Rathaus der Verkehrs- und der Umweltausschuss in einer gemeinsamen Sitzung mit dem Luftreinhalteplan und den Konsequenzen für Düsseldorf befassen, Entscheidungen freilich werden da nicht fallen. Bis zum 20. September liegt der Luftreinhalteplan im Umweltamt (Brinckmannstr. 7, Zimmer 612) öffentlich aus.

Nun verlangen auch die Grünen nicht einfach ein Fahrverbot für ältere Diesel-Fahrzeuge: „Natürlich ist und bleibt in erster Linie die Autoindustrie mit einer Umrüstung gefragt, damit nicht Menschen, die in gutem Glauben einen Diesel gekauft haben, bestraft werden“, sagt Umweltsprecherin Iris Bellstedt. Aber einfach nichts tun, das könne auch die Politik angesichts der gesundheitlichen Gefahren durch Stickoxid nicht. Völlig unverständlich sei, dass die Bezirksregierung nicht das „naheliegende Szenario“ geprüft habe – die Einführung einer blauen Plakette. Dabei lasse sich das relativ einfach umsetzen. Sinn ergebe sie freilich nur in der gesamten Umweltzone Düsseldorf, die seit 2013 („Grüne Plakette“) einen Großteil des Stadtgebietes umfasst, sagt Czerwinski.

Doch dass Behörden und Politik von sich aus reagieren, glaubt unter den Kritikern keiner mehr: „Letztendlich werden wieder Gerichte das Politikversagen korrigieren müssen“, meint Dirk Jansen vom Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND) in Düsseldorf.