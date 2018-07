„Gerresheimer Höhe“ soll bereits im Januar eröffnet werden.

Ein weiterer Meilenstein ist erreicht: Rohbau und Dachstuhl sind fertig. Am Mittwoch feierte das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Richtfest für die neue Senioreneinrichtung „Gerresheimer Höhe“. Das alte Schwesternwohnheim an der Gräulinger Straße musste im vergangenen Jahr aus diesem Grund weichen. Vier Gebäude, eines davon dreizehn Stockwerke hoch, kein einfaches Unterfangen. Doch die Abrissarbeiten hätten problemlos geklappt, lediglich zum Beginn der Erdarbeiten hätten die Arbeiter im Schlamm gestanden, verriet Michael Brandstetter von der Baufirma Conesta. Das Unternehmen ist auf den Bau von Sozialimmobilien und Seniorenpflegeheimen spezialisiert.

Ende November sollen die Bauarbeiten planmäßig und pünktlich beendet werden. Im Januar könnte die Eröffnung gefeiert und der Umzug der 140 Bewohner des sanierungsbedürftigen Seniorenheims am Gallberg durchgeführt werden. Die veraltete Einrichtung soll aufgegeben werden. Die neue Inneneinrichtung „Gerresheimer Höhe“ beherbergt auf einer Innenfläche von 10 500 Quadratmetern insgesamt 197 Zimmer. Zweidrittel davon sind rollstuhlgerecht.

Vier Pflegebereiche in einem Gebäude

Insgesamt investiert Conesta 30 Millionen Euro in das Gebäude, das sich aus vier spezialisierten Pflegebereichen zusammensetzen wird: Die klassische Altenpflegeeinrichtung hat 80 Plätze, die wiederum in fünf Wohnbereiche aufgeteilt sind. Ein geschlossener gerontopsychiatrischer Bereich umfasst 75 Plätze, ebenfalls in fünf Wohneinheiten sowie einem eigenen geschlossenen Sinnesgarten. Der offene gerontopsychiatrische Bereich ist auf 16 Plätze ausgelegt, die allesamt in einer Wohngruppe sind. Hinzu kommt eine spezialisierte Krankenpflegeeinrichtung mit 26 Plätzen. Ziel ist es, dass das DRK als Betreiber eng mit dem gegenüberliegenden Sana-Klinikum zusammenarbeiten wird, teilte Thomas Jeschkowski, Vorstand des DRK Düsseldorf, mit. nd