Die Band feiert in ihr 15-jähriges Bestehen. Am 27. September sind die Musiker mit ihrem Film „Immer noch jung“ zu Gast im Kölner Cinedom. Was dort passiert, verrät Gitarrist Mäx Schlichter.

Wie fühlen sich 15 Jahre Killerpilze für Sie an?

Mäx Schlichter: Das waren unglaublich intensive Jahre mit allen Höhen und Tiefen sowie natürlich jede Menge Spaß für uns und die Fans. Wir sind eine coole Truppe, die schon früh ins Musikgeschäft eingestiegen ist. Ich war damals 13, Fabi erst neun Jahre alt. Ich bewundere auch unser Durchhaltvermögen.

Wie wichtig ist da die Freundschaft?

Schlichter: Die Freundschaft in der Band ist das Wichtigste überhaupt. Wir sind alle Beziehungsmenschen und legen viel Wert auf Harmonie. Auch das Vertrauen ist in den Jahren immer mehr gewachsen. Das alles ist gut für die kreativen Prozesse in der Band.

Wie schwer war es, das Image einer Teenieband abzulegen?

Schlichter: Wir sind anfangs regelrecht in die Bandkarriere katapultiert worden. Wir waren auf einmal regelmäßig in der Bravo und auch im Fernsehen präsent. Irgendwann gelangt man an den Punkt, wo man sich durchbeißen muss. Die Leute haben immer noch ein fest gefügtes Bild in den Köpfen und die große Öffentlichkeit fehlt auf einen Schlag. Aber wir haben durchgehalten, das eigene Label wurde gegründet und wir sind stetig getourt, auch wenn es kleine Festivals waren, auf denen wir auftreten konnten. Das war schon eine echte Ochsentour.

Und für die Band ging es immer weiter.

Schlichter: Ja, wir haben bislang insgesamt sieben Alben veröffentlicht und jährlich eine Tour gemacht. Das ist für mich als noch nicht mal 30-Jährigen schon viel.

„Das waren unglaublich intensive Jahre mit allen Höhen und Tiefen sowie natürlich jede Menge Spaß für uns und die Fans.“

Wie kam die Idee, aus den 15 Jahren einen Kinofilm zu machen?

Schlichter: Ein Kinofilm war zunächst gar nicht geplant, wir hatten eher an eine DVD gedacht. Die Idee zum Film entstand aus der Tatsache, dass mein Bruder David all die Jahre mit der Band unterwegs war und ständig gefilmt hat – auf der Bühne und hinter den Kulissen. Der Film beschreibt die Reise von uns, aber auch die Entwicklungen im Musikgeschäft. Er zeigt Höhen und Tiefen. Alle Meilensteine der Killerpilze sind zu sehen.