Airberlin war die klare Nummer 1 auf der Langstrecke in Düsseldorf. Die Frage ist: Wie viel übernimmt die Konkurrenz?

Zumindest zwischenzeitlich dürfte der Flughafen Düsseldorf auf den Status eines Kurz- und Mittelstreckenairports zurückfallen. Denn mit der schon seit Wochen eingeläuteten Streichung aller Übersseverbindungen bei der insloventen Airberlin geht ein Großteil der Langstrecke verloren. Am 15. Oktober stellt die Fluggesellschaft ihr Fernstreckenangebot ab Lohausen komplett ein. Eine Alternative gibt es nicht, denn die Leasingfirmen ziehen ihre Airbus A330-Jets zurück.

Für den Flughafen ist das ein Schlag ins Kontor. Denn Airberlin flog in der aktuellen Sommersaison 84 Mal pro Woche nonstop zu acht Zielen allein in den USA: Boston, Chicago, Fort Myers, New York, Miami, Los Angeles, Orlando und San Francisco. Begonnen hatte der sukzessive Abbau bereits Mitte September mit den Flügen von Düsseldorf nach Orlando und Boston. Die Verbindung nach LA wurde vergangenen Montag eingestellt. Auch die Strecken nach Curaçao, Cancun, Havanna und Varadero, Punta Canaund Puerto Plata(Dominikanische Republik) wurden gestrichen. Hinzu kommen nun noch bis Mitte Oktober Fort Meyers(letztmalig am 12. Oktober), San Francisco(letztmalig am 14. Oktober) New York (letztmalig am 15. Oktober), Miami (letztmalig am 15. Oktober). Toronto, ursprünglich ab 1. Mai 2018 geplant, taucht online schon gar nicht mehr auf.

„Für den erfolgreichen Abschluss der Transaktionen und die anschließende Überführung in neue Hände ist ein stabiler Flugbetrieb Grundvoraussetzung“, hieß es zwar von Unternehmensseite. Doch dass man in der Realität von einer vermeintlichen Stabilität entfernt ist, zeigen die Zahlen. Neun attraktive Langstreckendestinationen sind (erst mal) weg. Für betroffene Fluggäste gilt: Wenn die Buchung vor 15. August 2017 getätigt wurde, ist keine Erstattung möglich. Sie können Ihre Forderung nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens zur Insolvenztabelle anmelden. Rund 100 000 Kunden bekommen wohl für ihre gestrichenen Flüge erst einmal kein Geld zurück.

Ungefähr ein Drittel des Gesamtverkehrs und etwa 40 Prozent der Langstreckenflüge in Düsseldorf werden bislang von Airberlin abgewickelt. 2016 zählt die Airline 7,5 Mio Passagiere (von insgesamt 23,5 Mio): „Airberlin hat oder hatte 22 Flugzeuge in Düsseldorf stationiert. Im Sommer 2017 sprechen wir über 38 Ziele. Wie viele Strecken hiervon kurz- oder längerfristig ,ersetzt’ werden können, wird sich zeigen“, sagt flughafensprecher Christian Hinkel. Welche finanziellen Einbußen dies für den Flughafen bedeute, dazu will er keine Angaben machen.