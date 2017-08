Düsseldorf-Reisholz. Es waren dramatische Stunden, die eine Familie in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch durchmachen musste. Der achtjährige Sohn Reisholzer Eltern war nicht vom nahegelegenen Spielplatz an der Henkelstraße nach Hause zurückgekehrt. Um 20 Uhr meldete der Vater das Kind als vermisst.

Es lief eine groß angelegte Aktion an, 50 Polizeibeamte suchten unter anderem auch per Hubschrauber und Wärmebildkamera nach dem Jungen. Auch die Familie und große Teile der Nachbarschaft suchten mit. Um 2.30 Uhr fanden schließlich Bekannte der Familie den Vermissten. Er hatte sich an der Walzwerkstraße im einem Schrottauto schlafengelegt. Er gab an, sich verirrt zu haben.