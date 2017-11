Düsseldorf. Am späten Dienstagabend ist im ehemaligen Edelstahlwalzwerk an der Hildener Straße in Benrath ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit einem großen Aufgebot vor Ort. Das berichtete sie in einer Pressemitteilung.

Wegen des Brandes kam es in Benrath in der Nacht zu starken Geruchsbelästigungen. Am frühen Mittwochmorgen war der Einsatz der Feuerwehr beendet red