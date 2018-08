Bei der gemeinsamen Aktion mit der Bundespolizei gab es drei Festnahmen und zwölf Anzeigen. Auch ein Messer wurde sichergestellt.

Düsseldorf. Einen gemeinsamen Schwerpunkteinsatz von Landes- und Bundespolizei hat es am Mittwoch rund um den Hauptbahnhof gegeben. Auf dem Bahnhofsvorplatz, am Worringer Platz, an der Mintropstraße oder am Bertha-von-Suttner-Platz wurden insgesamt 142 Personen kontrolliert, es gab drei Festnahmen und zwölf Anzeigen.

Wie Einsatzleiter Jürgen Bielor erklärte, ging es vor allem darum, das Sicherheisgefühl der Bürger zu stärken. Festgenommen wurde eine 32-Jährige, die mit drei Haftbefehlen wegen Betruges und Schwarzfahrens gesucht wurde. Ein 26-Jähriger, der unter anderem wegen Diebstahls gesucht wurde, hatte eine Stahlrute dabei und kassierte noch eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Und nach einem 44-Jährigen wurde wegen eines Rauschgiftdelikts gefahndet.

Dazu gab es zwölf weitere Anzeigen unter anderem wegen Drogenhandels, neun Verwarngelder und dreizehn Platzverweise. Außerdem wurde noch ein Butterflymesser sichergestellt. Gegen 21 Uhr war der Einsatz beendet.