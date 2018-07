Warum Angela, Tim und Ella in Düsseldorf keine größere Wohnung finden – und auf dem Land Häuser leer stehen und verfallen.

Düsseldorf. Die kleine Ella wird gerade wach. Angela Moser (29) quetscht sich an dem großen Doppelbett vorbei, um zu der Kleinen zu gelangen. Das Babybett steht im Schlafzimmer, ein Kinderzimmer hat die junge Familie in ihrer 65-Quadratmeter-Wohnung in Düsseldorf-Bilk nicht. Ebenso wenig ein Arbeitszimmer für Papa Tim Meyer, der als Illustrator zu Hause arbeitet. Doch für die Vergrößerung von zwei auf vier Zimmer fehlt im Zentrum der Landeshauptstadt das Angebot. Zumal ein bezahlbares. Eine Entwicklung, die laut Experten ihren Höhepunkt noch nicht erreicht hat. Die Großstädte werden immer noch teurer und voller. Vermieter auf dem Land indes sorgen sich.

74 Quadratmeter mit Mini-Balkon für 1200 Euro Kaltmiete

Angela Moser ist selbst Maklerin – einen Vorteil hat ihr das bei der eigenen Wohnungssuche bislang nicht eingetragen. „Manchmal frage ich mich, wie diese Leute ihr Geld verdienen. Von zehn Anfragen, die ich rausschicke, melden sich höchstens drei zurück.“ Und dann bleibe dennoch viel Ausschuss: Der letzte Vermieter wollte für 74 Quadratmeter mit Mini-Balkon über der Hauptverkehrsstraße eine horrende Staffelmiete von letztlich 1200 Euro kalt. Eigentlich wollen sie und ihr Lebensgefährte den Stadtteil nahe am Zentrum der Landeshauptstadt nicht verlassen: „Wir sind beide Bilker Kinder.“ Sie haben sich auch ausschließlich für Kindergärten dort vormerken lassen. Aber: „So langsam wird es muckelig hier drin“, sagt Angela Moser zähneknirschend. „Gestern hat Tim eine Telefonanfrage für einen richtig dicken Job bekommen – und im Hintergrund hat Ella die ganze Zeit gequiekt. Das macht ja keinen tollen Eindruck.“

Über eine Anzeige wie die von Ulrich Gendig in einem Internetportal würde die junge Familie wohl jubeln: „Sonnige drei Zimmer im Fachwerk mit Garten“. Das Ganze für knapp über 500 Euro – in Düsseldorf zahlen sie jetzt schon weit mehr. Das Problem: Gendig vermietet eben nicht dort, sondern in einem Ortsteil von Stemwede im Kreis Minden-Lübbecke. Bei Wikipedia heißt es: „Die Kommune ist eine der am dünnsten besiedelten Gemeinden in Nordrhein-Westfalen.“

"Reich werden kann man damit nicht"

Gendig ist in das Geschäft eingestiegen, als das Geburtshaus seiner Frau modernisiert werden musste. Fünf Mieter zogen ein, inzwischen hat das Paar ein weiteres Mietshaus, in dem es auch selbst wohnt, er verwaltet zudem Objekte für Freunde. „Reich werden kann man damit nicht“, sagt Gendig. Aber wenigstens „kostendeckend“ wolle er sein.