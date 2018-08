Es gibt Songs, von denen brauch man nur die ersten Takte zu hören, und schon weiß man, welches Lied das ist. „Maniac“, „Gloria“ und „Flashdance - what a feeling“ sind solche Ohrwürmer. Zumindest für die, die in den 1980er Jahren groß geworden sind. All diese Songs sind aus dem Erfolgs-Film „Flashdance“, der 1983 in die deutschen Kinos kam, 93 Millionen Dollar einspielte und auf Platz drei der erfolgreichsten Filme weltweit in diesem Jahr kam. Das Musical feiert am 10. Oktober im Capitol Theater Premiere.

Erzählt wird die Geschichte der 18-jährigen Alexandra „Alex“ Owens. Tagsüber arbeitet sie als Schweißerin, nachts ist sie Tänzerin in der Bar Mawby’s. Alex hat mehrere Lebensträume. Vor allem will sie Unabhängigkeit erlangen, die große Liebe finden und in das Pittsburgh Conservatory of Dance aufgenommen werden.

26 Schauspieler, Tänzer und Sänger gehören zum Team. Seit Ende Juli wird in Hamburg geprobt und die Hauptrolle der Alex Owens, spielt Hanna Leser. Bis vor kurzem stand die Badenerin noch als Mary Poppins auf der Bühne. „Jetzt muss ich in eine ganz andere Haut schlüpfen. Das ist die große Herausforderung beim Musical.“ Die beste Freundin von Alex ist Tänzerin Gloria, in Düsseldorf gespielt von Ann Sophie. Ihre erste große Rolle in einem Musical. „Ich bin natürlich total aufgeregt. Eigentlich schreibe ich mehr an meiner eigenen Musik, das hat auch weiterhin Priorität. Aber in einem Musical habe ich die Möglichkeit, jeden Tag auf der Bühne zu stehen“, sagt die 27-Jährige.