Meinung Kommentar: Größer heißt nicht besser

Für Titus Jacobs ist die Entscheidung natürlich bitter. Er entwickelte die Idee für die Eisbahn an der Kö, setzte sie jahrelang um und muss jetzt mit ansehen, wie sie ein anderer weiterentwickelt. Dennoch, am Ende geht es um die Frage, was besser für die Stadt ist und welche Antwort darauf in einem demokratischen Prozess gefunden wird. Einen dauerhaften Anspruch darauf, eine solche Attraktion in der Stadt umzusetzen, kann es nicht geben. Das sollte allerdings auch für die Allianz Oscar Bruch und DEG gelten. Denn größer ist nicht automatisch besser. Vielleicht auch einfach nur teurer.