Duisburg. Liebe, Kult und Rock’n’Roll: 40 Jahre nach dem sensationellen Kinoerfolg von Grease mit John Travolta und Olivia Newton John ist das Kultmusical wieder auf Tournee! Vom 3. bis 14. Januar gastiert die Show mit DSDS-Talent Alexander Jahnke in der Hauptrolle des smarten Danny im Theater am Marientor. Mit Songs, wie „You’re the one that I want“, „Sandy“ oder „Summernights“ geht es auf Zeitreise in den Sommer 1959. Tickets und Informationen gibt es ab sofort im Internet sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen-Stellen und unter Telefon 01806/999 000 282 (20 Cent/Anruf aus deutschen Festnetz und maximal 60 Cent/Anruf aus deutschen Mobilfunknetz). Die Tickets kosten ab 32 Euro zuzüglich Gebühren.

theater-am-marientor.de