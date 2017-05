Gordana Fuhrmann ging in Oberkassel erst auf Spendenfang für einen Bücherschrank am Werner-Pfingst-Platz. Dann finanzierte sie ihn doch lieber selbst.

Düsseldorf. Gordana Fuhrmann und ihr Mann Frank Schneider leben die Hälfte des Jahres in Amerika, wo Spenden zum Wohle Dritter selbstverständlich sind. Das Ehepaar hatte den Bücherschrank vor dem KIT gesehen und fand die Idee toll. So einen Schrank sollte es auch am Werner-Pfingst-Platz in Oberkassel geben. Mitstreiterin Eva Schreier zog los, um in einem der wohlhabendsten Stadtteile Düsseldorf 7000 Euro zu erbetteln. Beim Schrank an der Roßstraße hatten viele Anwohner mit kleinsten Beträgen die Kasse gefüllt. In Oberkassel erwies sich die Spendensammlung als derart schwierig, dass das Ehepaar beschloss, den Schrank selbst zu finanzieren. Lediglich der Verkehrs- und Verschönerungs-Verein zahlte 300 Euro aus der Vereinskasse.

Es wurde dennoch ein großes Einweihungsfest, und ganz Oberkassel machte mit, darunter Architekten, Ärzte, Banker und Passanten, die zufällig vorbei kamen. Flugs füllte sich der gläserne Kasten. Es waren keine typischen Dinge wie etwa die asiatische Literatur von der Roßstraße oder die französische Lektüre am KIT. Klassiker befanden sich darunter. Wer wollte, hätte zu Robert Musils „Der Mann ohne Eigenschaften“ in leicht angestaubtem Zustand greifen können. Überhaupt waren Klassiker vorrangig vorhanden, etwa James Joyce, Anton Tschechow, Leo Tolstoi oder Käthe Kollwitz.

Es gab Kurioses wie einen „Leitspruch-Kalender“, allerdings von 2016. Ein Konsalik befand sich darunter, aber noch kein Simmel. Maren Jungclaus vom Literaturbüro ist jedoch der felsenfesten Überzeugung, dass spätestens in den nächsten Tagen auch linksrheinisch ein Simmel angeboten wird, denn er fehle in keinem Bücherschrank. Sie selbst trennte sich vom flämischen Klassiker Jan Brokken, den sie dem rheinischen Publikum näher bringen will.

Sofort eingebunkert wurden taufrische Bände von Grass und Böll. Sie verschwanden in der Tasche einer Frau aus der Innenstadt.