Das siebte Gourmet–Festival wächst in Richtung Kö-Bogen und Graf-Adolf-Platz.

Düsseldorf. Nach Herzenslust schlemmen, das geht wie immer beim Gourmet Festival auf der Königsallee, das vom kommenden Freitag bis Sonntag stattfindet. Champagner gehört auf der Nobel-Meile genauso dazu wie die schnöde Bratwurst vom Grill. Doch die ist auf der Kö natürlich auch eine ganz Besondere. Da ist die Kalbsbratwurst mit Parmesan und Oliven gefüllt. Und die Rinderbratwurst ist eine ganz spezielle mit Blau-Schimmel.

Außerdem wird das Festival in Richtung Kö-Bogen erweitert und die Zahl der Aussteller wächst von 180 auf über 200. „Dennoch wollen wir kein elitäres Fest sein“, betont Organisator Frank Hartmann, der zugleich aber großen Wert auf die Qualität legt. „Deshalb haben wir auch schon einige Aussteller ausgeschlossen.“ Auch in diesem Jahr begleitet die WZ als Medienpartner wieder das Gourmet Festival.

Die Organisatoren setzen auf ein junges Publikum

Auf der großen Wiese auf dem Graf-Adolf-Platz werden nicht nur viele Foodtrucks stehen, dort ist auch die große Party-Zone in der viele DJs auflegen werden. Am Freitagabend legt Theo Fitsos auf. Samstag und Sonntag legen die Markowitz-Brüder elektronische Musik auf. Getanzt wird auch wieder auf der Girardet-Brücke und am „North Beach“ von Culture Island am Kö-Bogen. „In den vergangenen Jahren kamen immer mehr junge Leute zu dem Festival. Nicht nur als Besucher, wir haben sehr viele Start Ups als Aussteller dabei“, freut sich Hartmann.

Gegrillte Hummerwurst, holländische Felsenaustern, Trüffel Flammkuchen, türkische Maultaschen, Tiroler Moosbeeren-Locken, Mandelkuchen aus Nizza, Lachsteriyaki oder französisches Nougat. Da läuft einem schon das Wasser im Mund zusammen.

Mit der Köche-Vereinigung „Gourmetfraktion“ hat der Veranstalter eine besondere Attraktion für den Kö-Bogen gewonnen. Hier wird Anthony Sarpang, Chef des Reiterstübchens in Neuss, kochen. Er landete im Vorjahr im Ranking des Restaurantführers Gault Millau mit 14 Punkten weit oben im Rennen um die 135 besten Restaurants in NRW.

Und unter der Leitung von Meisterkoch Hanns Kupky bereitet eine Crew aus sechs Köchen auf einem extra angelieferten 80 000 Euro teuren Profi-Herd feine Leckerein zu. Es werden auch einige Prominente vorbeischauen. Am Samstag wird Jean Pütz mit Kindern eine japanische Pizza nach originalem Rezept zubereiten.

Südamerikanische Spezialitäten bieten Daisy und Kai Krazeise an. Gegrillte Rinderherzspieße stehen genauso auf der Speisekarte wie Burger auf peruanische Art. Dazu wird traditioneller Zwiebelsalat gereicht.

Der Pop Art Künstler Horst Kordes wird eine Charity Aktion mit Kindern starten. Außerdem wird die Kunstakademie-Absolventin Melanie Rudolph eine Bodypainting Performance zeigen und Nachwuchs-Fotokünstler Lee Moran stellt eine Auswahl seiner besten Fotos aus.