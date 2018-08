Besucher der Veranstaltung an der Königsallee erwartet von 24. bis 26. August außergewöhnliche Neuheiten.

Düsseldorf. Das dritte Wochenende im August wird von den Feinschmeckern immer sehnlichst erwartet. Und auch in diesem Jahr verwandelt sich die Königsallee vom 24. bis zum 26. August wieder in eine Gourmet-Meile.

Erstmals ist in diesem Jahr der Carlsplatz mit von der Partie. „Wir entern die Steinstraße“, sagt Carlsplatz-Geschäftsführer Heiner Röckrath. Zehn Händler werden ihre Köstlichkeiten anbieten.

Über 200 Aussteller sind in diesem Jahr dabei. Ein neuer Rekord. Das freut natürlich auch Veranstalter Frank Hartmann: „Jedes Jahr werden es immer ein paar mehr.“ Auch der Corneliusplatz wird mit eingebunden. Bis kurz vor dem Steigenberger Parkhotel geht nun die Gourmet-Meile. Viel Platz also für die erwarteten 100 000 Besucher.

Die Gourmet-Meile ist auch immer eine Plattform für neue Gastronomie-Trends. So gibt es in diesem Jahr erstmals Cocktails-To-Go aus der Sprühdose. Wenn jetzt jemand auf die Idee kommt, das ist ziemlich verrückt, dann hat er vollkommen recht. Das Start-Up-Unternehmen Aero gibt es erst seit Mai 2018. Es gibt mit Caipirinha, Mai Tai, Mojito, Sex on the Beach, Tequila Sunrise fünf verschiede Cocktails. „Sprühen bietet spannende Vorteile. Das Zerstäuben sorgt für eine angenehme Kühle und eine gleichmäßige Verteilung des Geschmacks im Mund“, behauptet Herbert Höckel, der gemeinsam mit Andreas Enz die Firma gegründet hat.

Pommes gibt es auch beim Gourmet-Festival. Doch natürlich sind sie hier etwas ganz Besonderes. So wird aus der normalen frittierten Kartoffel eine Spezialität mit Trüffeln. Dazu wird Trüffel-Mayonnaise und Trüffel-Ketchup gereicht. Das alles hat natürlich seinen Preis. 6,50 Euro plus 50 Cent für die Soße werden fällig.

Neu ist auch die Lion’s Area am Süden des Kö-Grabens. Hier bereiten drei Sterneköche Drei-Gänge-Menüs vor und beraten dabei angehende Köche und Interessenten über die gehobene Gastronomie. Am Sonntag wird dort für den guten Zweck gekocht. Die Einnahmen aus den verkauften Menüs gehen an die Karl-Heinz-Böhm-Stiftung „Menschen für Menschen“. Außerdem sind am Sonntag die Geschäfte an der Königsallee geöffnet.