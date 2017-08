Düsseldorf. Die Neubaupläne für das Grundstück an der Schwannstraße 5 in Golzheim haben sich geändert. Deshalb sollen sie erneut der Öffentlichkeit vorgestellt werden und stehen dazu am Montag, 28. August, zunächst auf der Tagesordnung im Planungsausschuss. Auf dem Grundstück, auf dem sich bis 2012 die Realschule „In der Lohe“ befand“, soll nun entlang des Kennedydamms ein maximal 18 geschossiges Hochhaus gebaut werden. Der Entwurf für den Büroturm stammt vom Architekturbüro jsk. Auf den Ansichten sind sieben sechsgeschossige Volumen zu sehen. Die Stadt bezeichnet den Kennydamm mit seinen großen und hohen Gebäuden als einen Büroentlastungsstandort für die Innenstadt. Nördlich der Schwannstraße ist vorgesehen, das Grünsystem „Zweiter Grüner Ring“ durch einen Grünstreifen und eine Fußgängerbrücke über den Kennedydamm auszubauen. Entsprechende Flächen für eine neue Brücke werden gesichert. Auf dem östlichen Teil des Grundstücks ist immer noch ein Wohngebiet vorgesehen. Unter dem Namen „La Vie“ sollen hier 180 Mietwohnungen in sieben- und achtgeschossigen Gebäude entstehen. Auch eine Kita ist auf dem Areal geplant.

A.V./Ansichten: Stadt Düsseldorf