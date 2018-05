Düsseldorf. Im Düsseldorfer ISS Dome hat am Donnerstagabend das Finale von Heidi Klums Castingshow «Germany's Next Topmodel» begonnen. Vier junge Mädchen konkurrieren in der ProSieben-Show um einen Modelvertrag und 100 000 Euro. Zu Beginn wurden die Finalistinnen samt Heidi Klum von dem Magier Hans Klok auf die Bühne gezaubert. Heidi lobte: «Ihr habt so hart gearbeitet, hierhinzukommen!» Gleich darauf erinnerte sie aber daran: «Nur eine kann Germany's Next Topmodel werden!»

Beim Einlass in die Halle galten für die Zuschauer - meist Teenies - strenge Sicherheitsvorkehrungen. 2015 war die Sendung in Mannheim wegen einer Bombendrohung abgebrochen und später in den USA aufgezeichnet worden. dpa