Heidi Klum hat gestern wieder „Germany's next Topmodel“ gefunden. Unsere Autorin saß bei der Show im Düsseldorfer Dome im Publikum.

Düsseldorf. Die Szenerie wirkt wie aus dem Film „Der große Gatsby“ mit Leonardo di Caprio. Sie ist bunt, sie ist grell, sie ist überschminkt. Ein Gang im Backstage-Bereich des ISS Domes. Der Gang ist grau, unscheinbar, nicht sehr breit. Bunte Ballons hängen dort, sie werden gleich noch für die Show eingesetzt. Es ist das Finale von „Germany‘s next Topmodel“ mit Heidi Klum, es sind noch rund vierzig Minuten bis Showbeginn.

In dem grauen Gang steht Model und Catwalktrainer Papis Loveday in einem türkis schillernden Seidenanzug. Alles sitzt – vom Scheitel bis zur Sohle. Keine unbedachte Falte, kein Verstoß gegen Form und Farbe. Wie di Caprio in seinem legendären rosa Anzug als Gatsby, steht Loveday in diesem Gang und weiß, dass er gesehen wird. Den Kopf hoch erhoben lebt er sein Dandytum. Man merkt ihm an, er mag das.

Tom Kaulitz sitzt auch im Bussi-Bussi-Publikum

Draußen vor der Bühne hat das Publikum Platz genommen. Die Mädchen und Frauen, so scheint es zumindest, wollen den Models Konkurrenz machen. In zu engen Abendkleidern und zu hohen Schuhen suchen sie ihre Sitzplätze. Glitzer, Glitzer. Bussi, Bussi. Ach, nein, Du auch hier. Jeder will hier wichtig sein und wie schrecklich, in der Halle ist Handyverbot, sonst hätte man mal schnell ein Selfie gemacht. Wer nicht Influencer ist, der will dennoch influencen. Dazwischen mischen sich Heino und Hannelore, Olivia Jones und Günther Klum. Die Tokio-Hotel-Zwillinge Bill und Tom Kaulitz sind auch da. Tom ist ja jetzt mit Heidi zusammen.

Auf der Bühne steht mittler-weile Conférencier und Gute-Laune-Macher Christian in weißem Anzug mit bunten Schmetterlingen und muss Stimmung machen. Wenn Heidi Klum gleich ihre Arme hochreißt,dann soll das Publikum den legendären Satz schreien. Er lautet: „Nur eine kann Germany‘s next Topmodel werden.“ Sowieso am besten einfach nur „Ausrasten, ausrasten, ausrasten!“.

(Musste sich öfter mal das kurze Kleid zurechtrücken: Model-Mama Heidi Klum. Foto: dpa)

Schon der Beginn des Spektakels setzt die Fahrtrichtung und Note des gesamten Abends. Höher, schneller, lauter. Von hoch oben schweben die Juroren Thomas Hayo und Michael Michalsky an. Hayo gewohnt in schwarz und breitbeinig stehend. Hat er so mehr Halt? Dauernd zupft er an seinem Jacket herum. Heidi Klum wird derweil von Magier Hans Klok, der optisch an Siegfried von „Siegfried von Roy“ erinnert, heraufbeschworen. In einem ultrakurzen weißen Kleid bestehend aus vielen weißen Fransen und passenden Fran-senboots stolziert sie über die Bühne. Bei jedem Schritt wippen die Fransen. „Früher war mehr Lametta“, hätte Loriot gesagt. Das Kleid ist wohl doch ein bisschen kurz. Auf dem Sofa rückt Heidi es immer wieder zurecht, während Thomas mit seinem Blazer beschäftigt ist, und Michael, was macht der eigentlich? Gut aussehen, so wie alle hier.