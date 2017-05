Süßkartoffeln auf dem Balkon züchten? Kein Problem, sagt Silke Wiebrock vom Gartenamt.

Frau Wiebrock, die Pflanzsaison läuft, die Menschen lieben ihre kleinen grünen Balkonparadiese. Nur: Was funktioniert überhaupt in den Kübeln im niederschlagsreichen Düsseldorf?

Silke Wiebrock: Alles. Man muss nur wissen, dass Regen das Gießen nicht ersetzt.

Inwiefern?

Wiebrock: Einer der häufigsten Fehler ist, zu glauben, wenn es geregnet hat, müsse man nicht gießen. Aber so ist es nicht, man muss den Pflanzen im Sommer ordentlich Wasser geben, obwohl es regnet. Die Erde in den Kübeln muss vollgesogen sein. Das schafft Regen alleine nicht. Das ist viel Arbeit, und wer das nicht leisten möchte, schafft sich lieber Trockenblumen an.

Also darf man sich auch an exotische Pflanzen wagen?

Wiebrock: Aber ja doch, und da gibt es sehr schöne Dinge, Dahlien zum Beispiel. Sie stammen ursprünglich aus Mittelamerika. Eine besonders hübsche Sorte ist die „Bishop of Landaff“ mit dunklen Blättern und einer leuchtend roten Blüte. Auch gut geeignet sind Canna. Sie wiederum gibt es in Gelb, Rot, Rosa oder Orange. Die Knollen beider Pflanzen kann man im Herbst aus dem Topf nehmen, in Sand legen und zum Überwintern in den Keller bringen. Auch Süßkartoffeln sehen übrigens hübsch aus mit ihren hellen grünen oder kupferfarbenen Blättern, und sie kann man sogar ernten.

Und im Kübel ziehen?

Wiebrock: Ja, kein Problem. Wir haben sie teilweise in unsere städtischen Beete als Schmuckpflanzen eingepflanzt. Im Herbst können sie geerntet und gegessen werden. Das haben wir von unseren Gärtnern aus Nordafrika gelernt.

Sehr beliebt sind Zitronen- oder Mandarinenbäume, die mittlerweile jeder Discounter verkauft. Sind die nicht zu empfindlich, um einen Düsseldorfer Winter zu überleben?

Wiebrock: Das sind typische Orangerie-Pflanzen, deren Stämme man nicht zu doll umpflanzen sollte, denn der Stamm braucht viel Wasser. Im Winter muss man sie reinstellen, dann überleben sie ohne weiteres. Auch die Cassia ist eine unkomplizierte Kübelpflanze. Das sind kleine Bäumchen oder größere Sträucher. Sie haben meist gelbe Blüten, manchmal gibt es sie auch in Rosa. Auch sie muss drinnen überwintern, muss hell, darf jedoch nicht zu warm stehen.