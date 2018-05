Gewitter in Düsseldorf: Danziger Straße und etliche Keller wurden überflutet

Düsseldorf. Das heftige Gewitter am späten Nachmittag hat vor allem im Düsseldorfer Norden für massive Beeinträchtigungen gesorgt. So musste die Polizei im frühabendlichen Berufsverkehr vorübergehend die Danziger Straße wegen der Wassermassen und viel Schlamm ab dem Fashion House in Stockum sperren. Die Feuerwehr rückte bis 20.30 Uhr zu insgesamt 47 Einsätzen wegen Wasserschäden aus, meistens ging es um vollgelaufene Keller. Betroffen waren vor allem die Stadtteile Unterrath, Stockum und Umgebung. In Wittlaer wurde ein Dachstuhlbrand gelöscht, ob der aus einem Blitzeinschlag resultierte, war zunächst nicht bekannt.