Düsseldorf. Im Schlösser Zelt auf der Kirmes geht auch in diesem Jahr wieder die Post ab. Am Freitag zum Kirmes-Auftakt geht es mit einem Knaller los. Die Nussecken-Ikone Guildo Horn und die orthopädischen Strümpfe stehen dort ab 21 Uhr auf der Bühne. Ebenfalls Kult und schon seit über 30 Jahre auf der Bühne sind „Der letzte Schrei“.

Seit 30 Jahren stehen sie auf der Bühne und seit 25 Jahren sind sie von der Kirmes eigentlich gar nicht mehr wegzudenken. „Der letzte Schrei“ rockt am 15. Juli ab 20 Uhr und 23. Juli ab 19 Uhr das Zelt.

Auch hier ein Geheimtipp: Rockabilly vom Allerfeinsten gibt es am Dienstag, 18. Juli, ab 19.30 Uhr von „Colly and the Steam Rollers“. Damit das Feiern richtig viel Spaß macht und keine trockene Angelegenheit wird, verlost die WZ drei Gutscheine für ein Zehn-Liter-Partyfass, das man auf der Kirmes einlösen kann.

