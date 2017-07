Wir verlosen fünf mal zwei Karten für den 25. August.

Düsseldorf. „Drink doch eine met“, „En unserem Veedel“, „Niemals geht man so ganz“, „Kaffeebud“, „am Bickendorfer Büdche“ und viele, viele weitere Ohrwürmer. Das sind die Bläck Fööss, eine der erfolgreichsten Kölner Mundart Gruppen. Die Gruppe hat ein weit über die Karnevalslieder hinausgehendes, vielseitiges Repertoire, eine Mischung aus Schlager, Popmusik, Jazz, Blues, Rockmusik, Rock & Roll, Disco, Funk oder Reggae.

Mit Titeln wie Sirtaki oder Unser Stammbaum bezieht die Gruppe auch immer wieder Position gegen Fremdenfeindlichkeit, Am 25. August spielen Black Fööss im Schlösser Quartier Bohème an der Ratinger Straße.

Die WZ verlost fünf mal zwei Eintrittskarten für das Konzert am 25. August im Schlösser Quratier Bohéme. Wenn Sie dabei sein wollen, dann rufen Sie am Dienstag zwischen 0 und 24 Uhr die 01379/885016 an und beantworten folgende Frage: Wo treten die Bläck Fööss auf? akrü