Jedes Paket hat einen Wert von 100 Euro.

Mit über 500 000 Besuchern war das Holi Festival of Colours 2016 wieder sehr erfolgreich. Mit großartigen DJ’s und ausgefallenen Live- Performances wird es auch im kommenden Sommer Events mit bis zu 15 000 Besuchern pro Stadt geben. Die Holi Festival of Colours Tour 2017 wird in den folgenden Städten stattfinden: Dortmund, Dresden, Essen, Frankfurt, Hamburg, Karlsruhe, Köln, Leipzig, Leverkusen, Lübeck, Mannheim, München, Nürnberg, Offenbach, Saarbrücken, Stuttgart und Wolfsburg.

Um die Vorfreude auf die kommende Saison zu erhöhen, verlosen wir zusammen mit dem Holi Festival of Colours drei Fan-Pakete inkl. zwei Tickets für eine Stadt der Wahl, T-Shirt, Basecap, Sonnenbrille und der offiziellen Holi Festival of Colours Compilation 2016, der Doppel-CD mit den Hits von Avicii, Martin Garrix, Axwell & Robin Schulz.

Rufen Sie am Mittwoch zwischen 0 und 24 Uhr die unten angegebene Rufnummer an und beantworten folgende Frage: Wie viele Besucher kamen insgesamt zu den Festivals 2016? Telefon: 0137/9885016