Die Rehaklinik braucht mehr Platz und verlässt deswegen die Helmholtzstraße.

Das AHG-Gesundheitszentrum soll wachsen. Deshalb wird es voraussichtlich noch im Laufe des dritten Quartals die Räume an der Helmholtzstraße 17 (Ecke Luisenstraße) im Stadtteil Friedrichstadt verlassen. Dies bestätigt Antje Kuhne, Sprecherin in der Zentrale der Median Kliniken in Berlin, auf WZ-Anfrage.

Die ambulante psychosomatische Rehaklinik hat dazu mehr als 5000 Quadratmeter an der Fährstraße 1 gemietet. Zur Notwendigkeit des Umzugs nach Bilk erklärt Kuhne: „Im Rahmen einer Leistungs- und Angebotserweiterung benötigen wir zusätzliche Kapazitäten, die wir dann bald in den neuen Räumen realisieren können.“

Nachmieter für Gebäude an der Helmholtzstraße angekündigt

Das Gesundheitszentrum ist Mieter in den Räumen, in denen sich früher die Stadtwerke-Zentrale befand. Die ehemaligen Büroräume des Energieversorgers seien nicht mehr so für die Bedürfnisse der Reha-Einrichtung geeignet. Dies gelte für Mitarbeiter und Patienten. Kuhne kündigt an, dass es für das Gebäude an der Helmholtzstraße, das sich neben dem Jobcenter befindet, bald einen Nachmieter geben werde.

Das AHG-Zentrum ist eine ambulante Rehabilitationseinrichtung und behandelt psychosomatischer Erkrankungen wie Depressionen, Angststörungen, Essstörungen oder Erkrankungen in Folge eines Traumas.