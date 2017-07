Düsseldorf. Unter dem Motto „Düsseldorf bewegt sich - Deine Energie für Deine Stadt“ startet am 18. September ein sechswöchiges Gesundheitsprojekt. Ziel ist es, mithilfe ortsansässiger Unternehmen möglichst viele Düsseldorfer für Bewegung zu begeistern. Die Firmen profitieren von ihrer Teilnahme: Sie tun aktiv etwas für das körperliche und seelische Wohl ihrer Belegschaft und beugen damit Fehlzeiten vor.

Teil des Projekts ist ein sportlicher Schritte-Wettbewerb. Schirmherren dieser Schritte-Challenge sind Oberbürgermeister Thomas Geisel und Prof. Dr. Stephan Martin, Direktor des Westdeutschen Diabetes- und Gesundheitszentrums. Projektpartner sind die Barmer Krankenkasse und vitaliberty.

OB Thomas Geisel: „Gesundheit spielt in Düsseldorf eine große Rolle. Mit der Schritte-Challenge können alle Düsseldorfer etwas für ihre Gesundheit tun und damit Krankheiten vorbeugen. Machen Sie mit!“ Der Wettbewerb startet nach einer Vorbereitungswoche offiziell am 18. September 2017.

Motivation für mehr Gesundheit im Alltag

„Unsere Aktion gibt den Impuls für eine gesundheitsbewusste Lebensweise. Mit wenig Aufwand lässt sich so einer Vielzahl von Erkrankungen im Alltag vorbeugen“, sagt Heiner Beckmann, Landesgeschäftsführer der Barmer in NRW. Neben der Schritte-Challenge können sich die Düsseldorfer auf zahlreiche öffentliche Aktionen in der Stadt freuen.

Beim Wettbewerb zählt jeder einzelne Schritt – egal, ob auf dem Weg zur Arbeit, im Büro, in der Mittagspause oder nach Feierabend. Die Unternehmen treten gegeneinander an, indem sie alle Schritte ihrer Teams über ihre Smartphones oder Fitnesstracker sammeln. Das kleinste Team kann mit fünf Teilnehmern starten, nach oben hin sind keine Grenzen gesetzt. Über eine gemeinsame Onlineplattform können die Mitarbeiter täglich sehen, wie ihr Unternehmen im Vergleich zu anderen steht.

Auch die Gesamtschrittzahl für Düsseldorf lässt sich online verfolgen.

Details rund um die Teilnahme und Anmeldung finden Interessenten unter duesseldorf-bewegt-sich.de