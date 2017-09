Wie entsteht eine Inkontinenz und was kann ein Team von Medizinern – Urologen, Frauenärzte und Spezialisten für Stuhlinkontinenz – in einem spezialisierten Beckenbodenzentrum dagegen tun? Das erklären Experten beim Gesundheitsforum zum Thema „Inkontinenz ist behandelbar. Damit das Wollen wieder das Müssen bestimmt“ in Zusammenarbeit mit dem Verbund Katholischer Kliniken Düsseldorf (VKKD) am 18. September zwischen 17.30 bis 19.30 Uhr im Maxhaus, Schulstraße 11. Alle Referenten sowie der Leiter des Kontinenz- und Beckenboden-Zentrums, Dr. Sidi Muctar, stehen nach den Vorträgen für Fragen zur Verfügung. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen und Anmeldung zum VKKD- Gesundheitsforum im Internet unter folgendem Link:

bit.ly/anmeldung-beckenboden