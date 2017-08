Düsseldorf. Nicht wirklich clever hat sich ein 38-jähriger Mann am Samstag in Düsseldorf angestellt. Er ging am Mittag zur Wache der Bundespolizei, da er eine Anzeige stellen wollte, dabei merkten die Beamten jedoch schnell, dass der Mann selber per Haftbefehl gesucht wird. Das teilte die Bundespolizei am Montag mit.

Der 38-Jährige wurde wegen Drogenhandels verurteilt. Da er die Geldstrafe von 4.500 Euro nicht zahlen kann, wird er nun für 75 Tage ins Gefängnis müssen. red