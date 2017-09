Hella Wenders’ 2011 veröffentlichte Langzeitdoku „Berg Fidel – Eine Schule für Alle“ stellte mit dem inklusiven Ansatz der Münsteraner Grundschule Berg Fidel eine alternative Lehrmethode vor. Sechs Jahre später zeigt sie im Nachfolger „Schule, Schule - Die Zeit nach Berg Fidel“, wie die Protagonisten von damals außerhalb der Gemeinschaftsgrundschule zurechtkommen. Am heutigen Freitag ist die Regisseurin um 16.30 Uhr im Bambi zu Gast. Die Diakonie lädt dort zum Gespräch mit Wenders, Lena Alberty (als ehemalige Beauftragte der Abteilung Jugendhilfe und Schule für Inklusion) und Holger Groenewald (als langjähriger Mitarbeiter der Beratungsstelle für Schulabgänger).

Passend zum Reformationsjubiläum am 31. Oktober lädt Niklas Hoves aus dem Team des Museumsdienstes am Sonntag, 1. Oktober um 15 Uhr zu einer Führung durch die Sonderausstellung „Reformation?“ im Stadtmuseum, Berger Allee 2, ein. Treffpunkt ist das Foyer. Der Eintritt in die Sonderausstellung und die Sammlungen des Stadtmuseums kostet 4 Euro, ermäßigt 2 Euro.

Zur internationalen Fachmesse für Menschen mit Behinderung und Pflegebedarf, „Rehacare“ verstärkt die Rheinbahn von Mittwoch, 4. Oktober, bis Samstag, 7. Oktober, das Angebot zum Messegelände. Die U78 fährt im dichten Takt und mit längeren Zügen. Auf der Linie U79 fahren einige Bahnen von Wittlaer aus zur Messe. Die Buslinie 722 verbindet Hauptbahnhof und Messe-Congress-Center im 20-Minuten-Takt. Die Buslinie 896 pendelt zwischen Flughafen und Messe.

Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr erhöht ab dem 1. Oktober den monatlichen Preis für das Sozialticket um 2,25 Euro. Die Erhöhung ist notwendig, damit eine weitere Finanzierung des Sozialtickets möglich ist, da die Landesmittel alleine hierfür nicht ausreichen. Der Preis erhöht sich von 35,55 Euro auf 37,80 Euro. Damit liegt das Sozialticket preislich etwa 50 Prozent unter dem Preis des Ticket1000 der Preisstufe Düsseldorf.

Am Sonntag, 1. Oktober, ist Meldeschluss für den 2. Viactiv Rhein City Run. Am Sonntag, 15. Oktober, ab 9.30 Uhr verbindet der Halbmarathon wieder Düsseldorf und Duisburg. Bereits jetzt haben knapp 3500 Läuferinnen und Läufer ihr Ticket für Rennen mit bester Sicht auf den Rhein gebucht. Das Teilnehmerlimit liegt bei 4000 Startern. Nachmeldungen sind nicht möglich. Die Strecke führt vom Robert-Lehr-Ufer an der der Theodor-Heuss-Brücke in Düsseldorf zum Steinhof in Duisburg.

Das Stadtmuseum und der BDA laden an diesem Samstag 11 bis 15 Uhr, zum Zeichnen von Stadt, Räumen, Menschen und Natur in das Stadtmuseum, Berger Allee 2, ein. Die Zeichnung ist eine Sprache und wird zur Kommunikation über Vorstellungen des Gesehenen und der Phantasie. Dies gilt nicht nur für Architekten. Mit der Computerisierung von Techniken, vorprogrammierten Formen und Konstruktionen geht zwangsläufig eine Endindividualisierung einher. Das Stadtmuseum will die Handzeichnung wieder aufleben lassen. Treffpunkt für alle Interessierten ist das Foyer. Zu dieser Veranstaltung ist der Eintritt frei.

Im Rahmen einer Auktion werden am 7. Oktober Exponate des Grand Départ 2017 versteigert. Unter den Exponaten sind drei große Radschläger-Figuren in Tour-Farben. Der rot-weiße Gepunktete ist mit Unterschriften von Radsportprofis. Der Erlös der Auktion geht an die Welthungerhilfe und an die SG Radschläger Düsseldorf 1970, Ausrichter des Kinderradrennen Petit Départ.