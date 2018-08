Bis 1938 diente er als Begräbnisplatz orthodoxer Juden. Zuständige Bezirksvertretung hatte die Tafel initiiert.

Versteckt im Wald an der Quadenhofstraße direkt neben dem Gerresheimer Friedhof befindet sich ein kleiner eingezäunter jüdischer Friedhof. Auf seine Geschichte weist nun eine Erinnerungstafel hin, die von der Bezirksvertretung 7 initiiert und jetzt feierlich durch Oberbürgermeister Thomas Geisel, Bezirksbürgermeister Karsten Kunert und Oded Horowitz, Vorstandsvorsitzender des Landesverbandes Jüdischer Gemeinden von Nordrhein, enthüllt wurde.

„Mit der Enthüllung der Gedenktafel erinnern wir an das orthodoxe Judentum in Düsseldorf und an das große Leid, das orthodoxe Juden in der Zeit des Nationalsozialismus erfahren haben“, erklärte OB Thomas Geisel.

Von 1925 bis Ende 1938 diente der Friedhof als Begräbnisplatz der „Altisraelitischen Religionsgemeinschaft Adass Jisroel“, einer orthodoxen Gruppe, deren Mitglieder aus der liberalen Düsseldorfer Synagogengemeinde ausgetreten waren und nach eigenem Ritus lebten und beteten.

Begräbnisplatz ist für Besucher nicht frei zugänglich

Die Gerresheimer Mitglieder der gesamtstädtischen Synagogengemeinde wurden hingegen auf dem jüdischen Friedhof an der Mansfeldstraße bestattet. Nach dem religiösen Haupt von Adass Jisroel Düsseldorf, Rabbiner Heinrich Chajim Weyl (1866 bis 1943), wurde der Begräbnisplatz auch „Weyl’scher Friedhof“ genannt. Er umfasst heute insgesamt 46 Gräber mit hebräischen und deutschen Inschriften. Es wird vermutet, dass hier nach der Pogromnacht 1938 eine oder mehrere geschändete Thorarollen dem Religionsgesetz folgend bestattet wurden, um sie vor weiterer Zerstörung zu bewahren. 1939 wurde Adass Jisroel im gesamten NS-Staat verboten und aufgelöst. Rabbiner Weyl flüchtete in die Niederlande, von wo er später nach Auschwitz deportiert wurde.

Der Begräbnisplatz, der heute Eigentum des Landesverbandes Jüdischer Gemeinden von Nordrhein ist, wurde nach 1945 mehrfach geschändet. Er ist für Besucher nicht frei zugänglich.