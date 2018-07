In der Nacht zum Sonntag sahen Anwohner Rauchwolken über dem Schulhof.

Düsseldorf. Feueralarm im Gerresheimer Gymnasium Am Poth: In der Nacht zum Sonntag hatten Zeugen dichte Rauchwolken bemerkt, die vom Schulhof aufstiegen. Als der erste Löschzug der Feuerwehr vor Ort gegen 2.45 Uhr eintraf, brannte der Inhalt eines Containers in voller Ausdehnung. Die Einsatzkräfte konnten verhindern, dass die Flammen auf Teile des Gebäudes übergriffen. Dadurch wurde vermieden, dass ein hoher Sachschaden entstand.

Die Brandursache ist noch unklar, allerdings wird Brandstiftung in dem Fall nicht ausgeschlossen. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen.