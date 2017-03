Normalerweise herrscht in Düsseldorf noch immer eine klare Trennung zwischen Kunstgängern, Musikfans und Cineasten. Bei der Nacht der Museen muss sich niemand prinzipiell für eine Sparte entscheiden. Bands spielen zwischen Klassikern, Videos laufen in Büroräumen, Jongleure agieren neben Porzellan und Fische schwimmen im Museum. Es ist gut, wenn sich die Medien und die Besucher mischen. Das bringt Bewegung in die Institute und hoffentlich auch neue Impulse. Dass die Pläne in dieser Museumsnacht aufgegangen sind, belegt die gute Stimmung. Selten ging es so fröhlich in Galerien und Museen zu wie an diesem Wochenende. Der Mix macht also auch noch viel Spaß.

Mehr zum Thema Diese Nacht begeistert die Massen