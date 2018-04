Düsseldorf. Im Stadtteil Lichtenbroich ist in der Nacht zum Montag ein Geldautomat vor einer Bannkfiliale gesprengt worden. Das bestätigte die Polizei am Montagmorgen auf WZ-Nachfrage. Der unbekannte Täter soll Geld in unbekannter Höhe erbeutet haben und ist nach der Tat angeblich flüchtig. Auch die Feuerwehr war bei dem Einsatz vor Ort. Nähere Angaben konnten die Beamten zu diesem Zeitpunkt noch nicht machen.

Fest steht aber: bei der Geldautomatensprengung ist ein hoher Sachschaden entstanden. Die Scheiben der Filiale sowie Teile des Mobiliars und der Ausstattung wurden zerstört. red