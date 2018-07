Im vierten Teil des Kirmes-Selbstversuchs jobbt Andreas Krüger in der Geisterbahn.

Nachdem ich nun Fischbrötchen bei Oeltjens Fischinsel gebacken und mich als Gläserblitz in der Schumacher–Scheune abgerackert habe und feststellen musste, dass der Holzkohlegrill bei Willi Kebben viel zu heiß für mich ist, versuche ich mich heute mal als Geist-Praktikant in der Geisterbahn der Familie Fellerhoff. Zumal ich meine, dass der Job durchaus Zukunft hat, weil man ihn auch noch nach seinem Ableben ausführen kann. Vielleicht sogar noch etwas authentischer.

Meine Kollegen haben ihre besten Zeiten auch schon hinter sich. Radislav ist ein untoter Koch. So nennt man Menschen, die schon gestorben sind und als blutrünstige Zombies wieder zurückkehren. Der fuchtelt mit seinem Säbel vor den Fahrgästen, bevor sie aussteigen. Das funktioniert fast immer. Das will ich auch machen. Aber erst einmal muss ich mich in ein Monster verwandeln. Und als Make-Up-Artistin ist Chefin Jennifer Fellerhof unschlagbar. Nach knapp einer Stunde erkennt mich nicht einmal ihre Schwester Yvonne, die ich nun auch schon etwas länger kenne.

Als Geist kommt es auf das richtige Timing an

Doch was zeichnet einen guten Geist eigentlich aus? Junior-Chef Hermann Fellerhoff klärt mich auf: „Das Timing ist sehr wichtig. Ein richtiger Geist muss zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle sein. Und immer so anschleichen, dass man dich nicht sieht.“ Das ist doch machbar.

Nachdem ich mir zusammen mit Paul ein Outfit ausgesucht habe, geht es an die Arbeit. Paul ist übrigens Ire und schon seit ein paar Jahren Profi-Erschrecker bei den Fellerhoffs. Er hat ziemlich viel Blut in seinem Gesicht. „Das macht mir normalerweise auch nichts aus, aber bei diesem heißen Wetter läuft dir manchmal schon das Blut am ganzen Körper runter.“ Zum Glück sprechen wir von Filmblut, doch das macht die Sache auch nicht viel besser.

Zuerst werde ich Radislav an die Seite gestellt, der die Fahrgäste kurz vor dem Aussteigen in „Empfang“ nimmt. Diesmal brüllen wir gemeinsam. Ein weiblicher Fahrgast, um die 20 Jahre alt, erschreckt sich total und fängt an zu kreischen: „Das ist überhaupt nicht lustig.“ Da sind wir unterschiedlicher Meinung, denn ich muss laut lachen. Sie murmelt so vor sich hin: „Ich fahre nie wieder mit der Geisterbahn.“ Ach, das geht bestimmt auch vorbei, sage ich zu ihr.