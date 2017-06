Toleranz-Projekt am Lessing-Gymnasium.

Düsseldorf. Ein positives Umfeld schaffen, um Mobbing, Diskriminierung und Rassismus etwas entgegen zu setzen: Darum geht es bei dem Projekt „Think Big“, das jetzt im Lessing-Gymnasium vorgestellt wurde. In Gruppen übten Trainer mit den Schülern, wie man Standpunkte zu Toleranz und Zusammenhalt vertreten kann, um das soziale Miteinander in der heutigen Gesellschaft, besonders in der digitalen Welt, zu verstärken. „Think Big“ ist ein Jugendprojekt der Telefónica- und der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung.

Am Lessing-Gymnasium stand der Workshop „Deine Idee, dein Einsatz - für eine digitale Welt“ auf dem Programm. Teamleiter Andrej Plantikow: „Es geht um mehr Toleranz. Unser Team betreut die Teilnehmer vor Ort und auch im Nachhinein deutschlandweit.“ Junge Menschen werden gecoacht und unterstützt bei der Umsetzung ihrer Projekte.

Auch Trainerin Karina Reisenegger, die den Workshop leitet, ist von dem Angebot überzeugt: „Think Big finde ich toll, da viele kreative Köpfe dabei sind und die Kinder durch das Projekt die Gesellschaft mitgestalten.“

Mit speziellen Apps drehten die Kinder Videos, die sie zum Schluss vor der Klasse präsentierten. Robert Krell, ein Informatiklehrer, holte das Projekt zum wiederholten Male an die Schule: „Die Nachfrage ist groß und durch das Projekt wurde eine andere Atmosphäre geschaffen, die Themen zu vermitteln.“ Die meisten Teilnehmer kamen aus den siebten und achten Klassen und zeigten sich sehr begeistert – wie die 16-jährige Annika Schliffke: „Das Projekt wurde gut umgesetzt und die Idee ist für alle Altersgruppen verständlich.“

Weitere Informationen unter:

www.think-big.org