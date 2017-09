Düsseldorf im Städtevergleich im Mittelfeld.

Das digitale Bestattungshaus Mymoria hat zum Tag des Friedhofs am 17. September die Friedhofsgebühren in deutschen Großstädten verglichen. Während fast alle Städte die Gesamtgebühren inklusive Beisetzung, Trauerhalle, Grab mit Mindestnutzungsdauer und Grabmal im Vergleich zum vergangenen Jahr bei Erdreihengräbern und bei Urnenreihengräbern um rund vier Prozent erhöht haben, sind die Preise in Düsseldorf sogar leicht gefallen. Kostete ein Erdreihengrab im Jahr 2016 (20 Jahre Mindestnutzung) 1971 Euro, waren es in diesem Jahr noch 1962,19 Euro. Mit diesem Preis liegt die Stadt im Mittelfeld im Vergleich der Großstädte. Bei Urnenreihengräbern sind die Preise in Düsseldorf allerdings relativ hoch. Mit 1556 Euro 2016 und 1552,37 Euro in diesem Jahr liegt die Stadt im Vergleich auf Platz drei hinter Frankfurt und Köln.

Köln bleibt denn auch die teuerste Stadt zum Sterben. Die Verwaltung hat die untersuchten Gebühren bei Erd- und Urnenreihengräbern jeweils um rund fünf Prozent erhöht. Damit ist die Stadt, wie schon im Vorjahr, Spitzenreiter unter den Großstädten. Ein Erdreihengrab kostet die Kölner mittlerweile 2741 Euro, ein Urnenreihengrab schlägt mit 2531 Euro zu Buche.

Im Trend liegen Baumbestattungen. Auch hier liegt Düsseldorf mit 2261 Euro im Mittelfeld. Red