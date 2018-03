Am späten Samstagabend ist im Einkaufszentrum "Sevens" eine Sprinklerleitung gebrochen. Stundenlang war die Feuerwehr deshalb mit mehreren Tauchpumpen an der Königsallee im Einsatz. Im Erdgeschoss und im ersten Untergeschoss stand das Wasser auf einer Fläche von circa 400 Quadratmetern mehrere Zentimeter hoch. Auch die Schächte der Rolltreppen und des Aufzuges waren mit Wasser voll gelaufen. Im Untergeschoss, so berichtet die Feuerwehr, seien vier Gastronomiebereiche, in der sogenannten "Food-Mall", vom Wasseraustritt betroffen gewesen.

Die Leitung der Sprinkleranlage, die aus bislang unbekannter Ursache gebrochen war und die Überflutung verursacht hatte, liegt in einem im Umbau befindlichen Ladenlokal im Erdgeschoss. Die Höhe des Schadens konnte bisher nicht beziffert werden. Neben der Feuerwehr Düsseldorf waren auch die Stadtwerke Düsseldorf und das städtische Ordnungsamt im Einsatz. Red