Modernes Ambiente mit klassischer Musik und traditionellen China-Speisen - so präsentiert sich das Jinling am südlichen Anfang der Kö auf zwei Etagen. „Wir bieten authentische chinesische Küche“, erklärt die Restaurantmanagerin Shanshan Hu. Bekannt ist das Jinling für seine traditionelle Peking-Ente. Zur Tour de Menü wird das Peking-Enten-Menü in fünf Gängen für 48 Euro pro Person zubereitet. Die knusprig-braune Peking-Ente wird am Gästetisch tranchiert. Dabei wird zunächst die Haut abgelöst, danach separat das Fleisch in kleine Stücke geschnitten. Serviert werden dazu dünn geschnittene Gurkenstifte, fein geschnittener Lauch, eine Pflaumensoße und hauchdünne Pfannkuchen. Süß und salzig, knusprig und weich, fruchtig und knackig schmeckt der gefüllte Peking-Enten-Pfannkuchen. Zwei Jahre war das Jinling im China-Center wegen Umbaumaßnahmen geschlossen, jetzt lockt es mit Köstlichkeiten, die europäische Gaumen mitunter überraschen können: Quallensalat mit Gurkenstreifen (8,80) und gebratener Wasserspinat (13,80) gehören dazu, aber auch gekochter Ochsenschwanz im Steintopf (19,80). (Foto: mase)

Jinling, Königsallee 106, Mo bis Fr von 11.30 bis 15 Uhr und 18 bis 22.30 Uhr, Sa 18 bis 22.30 Uhr, So geschlossen. Telefon: 93 88 888 10.