Frisch, freundlich, lecker und glutenfrei - so wirbt das Ruthies für sich. Vor einem halben Jahr hat Georg Ruzas das Lokal in Benrath eröffnet. Der studierte Betriebswirt führt das Ruthies mit seiner Frau, seinen Eltern und seinem Bruder. „Man schmeckt nicht, dass unsere Speisen glutenfrei sind.“ Für die Herstellung von Kuchen, Torten, Waffeln, Brot und Brötchen hat Ruzas die junge Konditormeisterin Anna Kreuz eingestellt. Ob Käsekuchen, Sahnetorte oder Schokoladentarte - täglich wird frisch gebacken, das Stück Kuchen gibt es ab 2,50 Euro. Die Bistro-Karte bietet flammkuchenartige Schiffchen mediterran (5,50 Euro), mit Ziegenkäse und Apfel (6,50) oder Lachs (7,-), einen Teller mit selbstgemachten Antipasti (6,50) oder hausgemachtem Kartoffelsalat mit Gurke, Ei und Rinderfrikadellen (6,50). Frühstück gibt es von montags bis freitags und sonntags wird von 10 bis 14 Uhr Brunch mit einem großen Buffet für 18,90 Euro pro Person angeboten. Platz ist für 40 Gäste, die Terrasse bietet weitere 45 Plätze. (Foto: mase) Ruthies Café & Bistro, Urdenbacher Allee 3. Geöffnet Mo und Di von 9.30 bis 18.30 Uhr, Mi bis Fr von 9.30 bis 21.30, So von 10 bis 18.30 Uhr, Sa geschlossen. Telefon: 94 197 841.