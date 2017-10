Hausgemachte Pasta und Pizza vom Steinofen - die Speisekarte im Da Zio in Derendorf bietet eine vielseitige Auswahl an Pasta, Pizza, Fisch- und Fleischgerichten. Nachdem in den vergangenen Jahren schon mehrere Pächter erfolglos versucht hatten, sich mit ihrem gastronomischen Angebot an diesem Standort zu etablieren, ist es dem Team um die sizilianischen Brüder Zio und Antonio gelungen, die Trattoria seit vier Jahren erfolgreich zu führen. Das Lokal liegt etwas zurückversetzt an der Roßstraße, hat eine große Terrasse und drinnen Platz für 100 Gäste. Beliebt sind besonders die Filetspitzen und Gambas für 11,90 Euro sowie die Pizza Da Zio mit Rucola, Ricotta und Bresaola für 10,90 Euro. Das Preis-Leistungsverhältnis stimmt, auch bei den Involtini mit Spinat und Schafskäse (14,90), den Spaghetti Nero mit Lachs in Hummersauce (11,90) und der Kalbsleber Alla Veneziana (16,50). Dazu gibt es beliebte Weine wie den Montepulciano (3,90 pro Glas), den Regaleali oder Lugana für 4,90 Euro pro Glas und einen sehr freundlichen Service. (Foto: mase) Da Zio, Roßstraße 71. Geöffnet Mo bis Fr von 12 bis 15 und 18 bis 22 Uhr, Sa und So ab 17 Uhr. Telefon: 69 55 11 56.